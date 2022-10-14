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​Раскрыты планы «Спартака» на трансферную зиму

14 Октября 2022 • 16:27 Комментировать

Несколько недель назад в «Спартаке» появился спортивный директор. Эту должность занял специалист из Англии – Пол Эшуорт. Как стало известно «РБ Спорт», боссы московского клуба поставили Эшуорту задачу на трансферную зиму. Задача эта заключается в подписании трёх футболистов. Какие именно позиции планируют усилить руководители «Спартака», не уточняется.

Стоит напомнить, что почти два месяца назад Леонид Федун вышел из управления «Спартаком». Теперь все акции клуба принадлежат компании «Лукойл».

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 16 октября – против ЦСКА.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт
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