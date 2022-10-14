​Адиеву не звонили из «Пари НН»

Ожидается, что в ближайшее время главным тренером «Локомотива» станет Михаил Галактионов, который сейчас работает с «Пари НН». При таком раскладе нижегородцам придётся искать нового рулевого для команды. На вопрос о возможном приходе в этот клуб ответил Магомед Адиев. В настоящий момент он возглавляет сборную Казахстана.

«Из «Нижнего Новгорода» со мной никто не связывался», - сказал Адиев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Адиев отметил, что в настоящий момент он ведёт переговоры с Федерацией футбола Казахстана о продлении контракта, поэтому не рассматривает другие варианты.