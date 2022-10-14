Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мбаппе покинет «ПСЖ» из-за шантажа, Дзюба вернётся в Россию, а Роналду уже стоит «копейки» - в главных слухах недели рубрика

14 Октября 2022 • 13:48 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, почему Килиан Мбаппе решил уходить из «ПСЖ», какое будущее ждёт Артёма Дзюбу, и сколько сегодня стоит звёздный Криштиану Роналду. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе покинет «ПСЖ» из-за шантажа

В последние дни СМИ активно обсуждают будущее Килиана Мбаппе. 23-летний француз якобы принял решение об уходе из «ПСЖ», посчитав, что продление контракта было ошибкой. В прессе называются разные причины, по которым Мбаппе желает как можно скорее покинуть Париж. Одна из них – невыполнение клубом ряда обещаний (в том числе по назначению тренером Зинедина Зидана), другая – раскол в раздевалке между «группой Мбаппе» и «группой Месси и Неймара». Пожалуй, самая интересная версия заключается в том, что «ПСЖ» якобы использовал фейковые аккаунты в социальных сетях, чтобы давить на Мбаппе и вредить его репутации. Футболист якобы узнал об этом, и его отношения с руководителями клуба были разорваны.

Поговаривают, что если каким-либо образом удастся доказать грязные делишки «ПСЖ» в социальных сетях, то Килиан Мбаппе сможет разорвать контракт. Но пока что парижане продавать талантливого форварда не планируют. По слухам, «ПСЖ» установил ценник в 400 миллионов евро – столько денег, конечно, никто не заплатит.

Кстати говоря, «Реал» пользоваться ситуацией и бороться за Килиана Мбаппе вроде бы не планирует. Судя по всему, в Мадриде до сих пор обижены на игрока за летнюю историю, когда его очень ждали, а в итоге он подписал новый контракт с «ПСЖ». В «Реале» считают, что Мбаппе использовал клуб, чтобы выбить более выгодные условия в Париже.

 

Дзюба вернётся в Россию

В летнее трансферное окно Артём Дзюба долго искал клуб и в итоге оказался в «Адана Демирспор». Дела россиянина в Турции идут не лучшим образом – в последней игре Дзюба провёл на поле 6 минут, а до этого он в трёх подряд матчах просиживал на скамейке для запасных. Артём, как известно, не привык быть игроком второго плана. Поговаривают, что нападающий уже сейчас раздумывает над возможной сменой клубной прописки. Есть информация, что зимой Дзюба может вернуться в Россию.

 

Холанна можно выкупить за 200 млн евро, но не всем

В последние недели в прессе появлялось много информации об условиях контракта Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». Согласно последним данным, в трудовом соглашении норвежца действительно есть опция выкупа, активировать которую можно летом 2024 года. Выкупить Холанна у «горожан» можно будет за 200 миллионов евро. При этом, если верить слухам, опция работает только для зарубежных клубов. Представителям же Премьер-лиги Англии при желании купить норвежца нужно будет договариваться о сумме с «Манчестер Сити».

 

Роналду уже стоит «копейки»

Будущее Криштиану Роналду остаётся обсуждаемой темой. По слухам, звёздный португальский форвард ещё держит в уме планы по уходу из «Манчестер Юнайтед». Есть информация, что Роналду может сменить клуб зимой. «Красным дьяволам» в этой ситуации, возможно, будет разумно продать игрока, чтобы не допустить его летнего бесплатного ухода. По данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить Роналду за 11 миллионов евро. По нынешним меркам это «копейки» для игрока такого калибра.

Слухи собирал Александр Тихий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Артём Дзюба Килиан Мбаппе Главные слухи недели Эрлинг Холанн Адана Демирспор Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.22 в 19:30
Ростов Ростов
Урал Урал
1.59 4.10 5.80
Видео
15.10.22 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.45 3.55 2.14
Видео
15.10.22 в 14:00
Химки Химки
Факел Факел
2.25 3.75 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
13:59 · Россия. Премьер-лига
Орещук — о дисквалификации Бальде: «Спартак» откуда мог об этом знать?»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Ростов» - «Урал»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Сильянова: «У Карпина Саша прибавил в единоборствах, понимании футбола»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Кобелев дал совет нападающему «Динамо» Тюкавину
13:22 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв считает, что приход Сёмина решит все проблемы «Локомотива»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Менеджмент «Локомотива» показал полную импотенцию»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Плутник взял ответственность на себя, ушёл по-мужски»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Любой тренер в мире хочет тренировать «Локомотив»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Габулов назвал самого стабильного вратаря РПЛ
12:59 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Спартака»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков - об отставке Плутника: «Ждём возвращения прежнего «Локомотива»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — об уходе Плутника: «Люди не справились со своей работой. Все закономерно»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Спартак» не сильнее ЦСКА, но шансы в дерби оцениваю 50 на 50»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Владимир Габулов: «Думаю, матч ЦСКА — «Спартак» будет не результативным»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Назначение Талалаева — решение под мою ответственность»
Все новости
Рекомендуем