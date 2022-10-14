В главных слухах недели вы узнаете, почему Килиан Мбаппе решил уходить из «ПСЖ», какое будущее ждёт Артёма Дзюбу, и сколько сегодня стоит звёздный Криштиану Роналду. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе покинет «ПСЖ» из-за шантажа

В последние дни СМИ активно обсуждают будущее Килиана Мбаппе. 23-летний француз якобы принял решение об уходе из «ПСЖ», посчитав, что продление контракта было ошибкой. В прессе называются разные причины, по которым Мбаппе желает как можно скорее покинуть Париж. Одна из них – невыполнение клубом ряда обещаний (в том числе по назначению тренером Зинедина Зидана), другая – раскол в раздевалке между «группой Мбаппе» и «группой Месси и Неймара». Пожалуй, самая интересная версия заключается в том, что «ПСЖ» якобы использовал фейковые аккаунты в социальных сетях, чтобы давить на Мбаппе и вредить его репутации. Футболист якобы узнал об этом, и его отношения с руководителями клуба были разорваны.

Поговаривают, что если каким-либо образом удастся доказать грязные делишки «ПСЖ» в социальных сетях, то Килиан Мбаппе сможет разорвать контракт. Но пока что парижане продавать талантливого форварда не планируют. По слухам, «ПСЖ» установил ценник в 400 миллионов евро – столько денег, конечно, никто не заплатит.

Кстати говоря, «Реал» пользоваться ситуацией и бороться за Килиана Мбаппе вроде бы не планирует. Судя по всему, в Мадриде до сих пор обижены на игрока за летнюю историю, когда его очень ждали, а в итоге он подписал новый контракт с «ПСЖ». В «Реале» считают, что Мбаппе использовал клуб, чтобы выбить более выгодные условия в Париже.

Дзюба вернётся в Россию

В летнее трансферное окно Артём Дзюба долго искал клуб и в итоге оказался в «Адана Демирспор». Дела россиянина в Турции идут не лучшим образом – в последней игре Дзюба провёл на поле 6 минут, а до этого он в трёх подряд матчах просиживал на скамейке для запасных. Артём, как известно, не привык быть игроком второго плана. Поговаривают, что нападающий уже сейчас раздумывает над возможной сменой клубной прописки. Есть информация, что зимой Дзюба может вернуться в Россию.

Холанна можно выкупить за 200 млн евро, но не всем

В последние недели в прессе появлялось много информации об условиях контракта Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». Согласно последним данным, в трудовом соглашении норвежца действительно есть опция выкупа, активировать которую можно летом 2024 года. Выкупить Холанна у «горожан» можно будет за 200 миллионов евро. При этом, если верить слухам, опция работает только для зарубежных клубов. Представителям же Премьер-лиги Англии при желании купить норвежца нужно будет договариваться о сумме с «Манчестер Сити».

Роналду уже стоит «копейки»

Будущее Криштиану Роналду остаётся обсуждаемой темой. По слухам, звёздный португальский форвард ещё держит в уме планы по уходу из «Манчестер Юнайтед». Есть информация, что Роналду может сменить клуб зимой. «Красным дьяволам» в этой ситуации, возможно, будет разумно продать игрока, чтобы не допустить его летнего бесплатного ухода. По данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить Роналду за 11 миллионов евро. По нынешним меркам это «копейки» для игрока такого калибра.

Слухи собирал Александр Тихий.