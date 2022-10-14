Кобелев дал совет нападающему «Динамо» Тюкавину

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев дал совет нападающему Константину Тюкавину. Специалист призвал 20-летнего игрока продолжать бороться за место в составе «бело-голубых».

«Косте не стоит уходить в аренду. «Динамо» - один из лидеров российского футбола. Ему надо доказывать здесь, и он получит свой шанс», - приводятся слова Кобелева на страницах Sport24.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Тюкавин принял участие в 11 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Срок действующего трудового договора Константина с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в семь миллионов евро.