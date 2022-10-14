Мещеряков - об отставке Плутника: «Ждём возвращения прежнего «Локомотива»

Экс-председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением об изменениях в руководстве «железнодорожников». Вместо Александра Плутника председателем совета директоров стал Юрий Нагорных.

«Учитывая результаты, руководство РЖД сделало изменения. Юрия Дмитриевича я знаю уже больше 20 лет. Человек - профессионал. Ждем возвращения прежнего «Локомотива», - цитирует Мещерякова «Спорт-экспресс».

«Локомотив» проваливает первую половину нынешнего сезона. По итогам 12 туров московский коллектив набрал девять баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Локо» на выезде сыграет против «Торпедо».