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Каррера – о назначении Боккетти в «Верону»: «Надеюсь, он сможет помочь команде» эксклюзив

14 Октября 2022 • 12:19 Комментировать
Верона
...
Милан
1 6.00 X 4.15 2 1.55
16.10 21:45

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение экс-игрока «красно-белых» Сальваторе Боккетти на роль наставника «Вероны».

«Всегда приятно, что футболист, которого ты тренировал сам становится главным тренером, да еще и в такой команде. Успел его поздравить. Он достаточно опытный человек, поработал со многими тренерами, что-то подчерпнул у всех. Ему будет очень непросто, но он хорошо знает ситуацию в «Вероне», уже работал там, и, надеюсь, что он сможет помочь команде», – заявил Каррера в интервью «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Сальваторе Боккетти Массимо Каррера
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ВЕРОНА МИЛАН
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