Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение экс-игрока «красно-белых» Сальваторе Боккетти на роль наставника «Вероны».

«Всегда приятно, что футболист, которого ты тренировал сам становится главным тренером, да еще и в такой команде. Успел его поздравить. Он достаточно опытный человек, поработал со многими тренерами, что-то подчерпнул у всех. Ему будет очень непросто, но он хорошо знает ситуацию в «Вероне», уже работал там, и, надеюсь, что он сможет помочь команде», – заявил Каррера в интервью «Евро-Футбол.Ру».