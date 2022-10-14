Боярский оценил шансы «Спартака» стать чемпионом РПЛ

Известный актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский оценил шансы московского «Спартака» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак» в этом сезоне хорош. Но «Зенит» бесспорно сильнее! Я не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом». Какой «Спартак»? Нет-нет», - передает слова болельщика издание «Спорт-экспресс».

После 12 проведенных туров «Зенит» с 30 баллами занимает первое место в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля находятся на третьей позиции.

В рамках 13-го тура Премьер-лиги «сине-бело-голубые» встретятся с «Пари НН», а «Спартак» померяется силами с ЦСКА.