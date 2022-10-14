Петржела: «Зимой может случиться массовый отъезд россиян в средние европейские клубы»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о частичной мобилизации в России.

«Думаю, все российские игроки боятся мобилизации, просто об этом не говорят. В зимнее трансферное окно может случиться массовый отъезд россиян в средние европейские клубы», - передает слова чешского специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что два игрока, выступающие за клубы Премьер-лиги, получили повестки в военкомат. Одним из них является голкипер московского «Торпедо» Александр Довбня.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги сыграно 12 туров. По их итогам первое место занимает петербургский «Зенит», вторым идет «Ростов», а топ-3 замыкает столичный «Спартак».