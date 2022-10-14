Бородюк: «Будут конкретные предложения - буду рассматривать»

Экс-наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк в интервью журналистам высказался относительно своего будущего.

«Будут конкретные предложения - буду рассматривать. Разговоры на эту тему идут. Когда у меня какая-то конкретика будет, сразу вам об этом скажу», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Под руководством Бородюка «Торпедо» вернулось в Премьер-лигу из Первой лиги. В пяти матчах при 59-летнем тренере столичный коллектив набрал всего один балл. В связи с этим руководство приняло решение отправить специалиста в отставку.

В настоящий момент пост главного тренера «Торпедо» занимает Андрей Талалаев.