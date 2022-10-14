Новиков ответил на вопрос о работе в «Пари НН»

Футбольный тренер Кирилл Новиков, ныне занимающий пост наставника «Нефтехимика», высказался о возможном переходе на работу в «Пари НН».

«Не знаю, откуда взяли информацию, что я стану главным тренером «Нижнего Новгорода». Из этого клуба со мной никто не связывался», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что Новиков может сменить у руля команды из Нижнего Новгорода Михаила Галактионова, которого сватают в столичный «Локомотив».

После 12 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 13 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче нижегородцы встретятся на своем поле с петербургским «Зенитом».