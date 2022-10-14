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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Россия продолжает падение в таблице коэффициентов УЕФА

14 Октября 2022 • 08:09 Комментировать (3)

Россия продолжает свое падение в таблице коэффициентов УЕФА. После еврокубковой недели страна опустилась с 16-го на 18-е место в рейтинге. В данный момент в копилке российских клубов 26,215 балла.

Напомним, что представители Премьер-лиги отстранены от участия в еврокубках в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата России сыграно 12 туров. На первом месте располагается петербургский «Зенит», который набрал 30 баллов. Далее с одинаковым количеством баллов находятся «Ростов» и «Спартак». Топ-4 замыкает еще один столичный клуб – ЦСКА. В активе «армейцев» 24 набранных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
таблица коэффициентов УЕФА РПЛ
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Комментарии (3)
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Прям щас
14 Октября 2022 в 08:47
в связи с уже устоявшимся трендом, могли бы написать и "отрицательный рост".
нужно больше позитива! легкий хлопок, подтопление... бесплатная путевка в короткий заграничный тур и т.п.
CELTIC FROST
14 Октября 2022 в 08:54
Леха -Крокодил, ты ли это?)
wild cat
14 Октября 2022 в 09:33
кракадилихин леха апеть рианкарниравалса..)) из овна пытаица слипить новый имидш адыквата..)) патрисаюшая спасобнасть к никчёмнай жизни...))
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