Россия продолжает падение в таблице коэффициентов УЕФА

Россия продолжает свое падение в таблице коэффициентов УЕФА. После еврокубковой недели страна опустилась с 16-го на 18-е место в рейтинге. В данный момент в копилке российских клубов 26,215 балла.

Напомним, что представители Премьер-лиги отстранены от участия в еврокубках в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата России сыграно 12 туров. На первом месте располагается петербургский «Зенит», который набрал 30 баллов. Далее с одинаковым количеством баллов находятся «Ростов» и «Спартак». Топ-4 замыкает еще один столичный клуб – ЦСКА. В активе «армейцев» 24 набранных балла.