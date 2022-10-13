Булыкин высказался об отставках в РПЛ

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, в каком клубе РПЛ будет следующая отставка.

«Сложно сказать, в каком клубе РПЛ произойдет следующая отставка главного тренера. Иногда бывает так, что тренер не показывает результатов, а руководство клуба все ждет и ждет», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Эксперт считает, что в нынешнем сезоне будет много отставок в чемпионате, возможно, даже в клубах из первой части турнирной таблицы.

После 12-ти туров в Российской премьер-лиге лидирует «Зенит», набрав 30 очков. Его преследователями являются «Ростов» (25) и «Спартак» (25).