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​Губерниев отреагировал на слова о том, что Дзюба может стать депутатом Госдумы

13 Октября 2022 • 20:18 Комментировать (4)

Александр Шупляков, первый тренер Артёма Дзюбы, заявил, что после футбольной карьеры форвард может пойти в политику и стать депутатом Госдумы. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Губерниев – популярный спортивный комментатор.

По словам Губерниева, для попадания в Госдуму Дзюбе нужно будет заниматься общественной или политической деятельностью и выиграть выборы.

«За красивые глаза брать человека в Госдуму... Мне такая история не нравится. И в данной ситуации тренер рассуждает так: мне бы такую работу, чтобы поменьше работать», - сказал Губерниев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Артём Дзюба выступает в Турции за «Адана Демирспор». В четырёх играх местной Суперлиги нападающий забил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Губерниев Адана Демирспор
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 20:26
Если Дзюба свой член добавит к вагине Королёвой( Порывай), то успех осбеспечен! А Алекс бороду добавит, то писец...
Прям щас
13 Октября 2022 в 20:44
о, носитель тайных знаний, ты раскрыл универсальный залог успеха избрания в орган государственной власти.
ты колдун или специалист регионального уровня в области PR?
Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 20:50
Прям щас, я всяким, вылезшим из безвременья, буду отчитываться...не молод ли ты, появившийся из вагины Заремы, тут пердеть отчётливо и чисто? Если ты у Алекса то бишь 72го не прошёл гестапо инопланетное, то исчезни, брысь, ....
Прям щас
13 Октября 2022 в 20:58
судя по жаргону, ты специалист в области PR... но конечно не регионального уровня.
появиться из вагины Заремы кстати было бы далеко не самым плохим вариантом, но тут уж кому как повезет гг.
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