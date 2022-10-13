​Губерниев отреагировал на слова о том, что Дзюба может стать депутатом Госдумы

Александр Шупляков, первый тренер Артёма Дзюбы, заявил, что после футбольной карьеры форвард может пойти в политику и стать депутатом Госдумы. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Губерниев – популярный спортивный комментатор.

По словам Губерниева, для попадания в Госдуму Дзюбе нужно будет заниматься общественной или политической деятельностью и выиграть выборы.

«За красивые глаза брать человека в Госдуму... Мне такая история не нравится. И в данной ситуации тренер рассуждает так: мне бы такую работу, чтобы поменьше работать», - сказал Губерниев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Артём Дзюба выступает в Турции за «Адана Демирспор». В четырёх играх местной Суперлиги нападающий забил один мяч.