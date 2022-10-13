Адиев рассказал об интересе к нему со стороны клубов РПЛ

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о своём будущем.

«У нас идут определенные переговоры о продлении контракта со сборной, но пока ничего однозначно я сказать не могу. Ко мне есть интерес у клубов из России. Я выбираю, что будет лучше», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Специалист заявил, что им интересуются клубы Российской премьер-лиги, но не стал называть их. Хочется продолжить работу со сборной, но контракт подходит к концу, поэтому сейчас необходимо выбрать наилучший вариант, добавил тренер.

Ранее Адиев возглавлял «Анжи», «Чайку», «Легион-Динамо» и другие клубы.