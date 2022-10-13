Защитник Нуралы Алип получает мало игрового времени в этом сезоне. Если говорить о Премьер-лиге, то казахстанский футболист отыграл за «Зенит» 44 минуты в двух матчах. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в зимнее трансферное окно Алип может сменить «Зенит» на «Оренбург».

По нашим данным, «Оренбург» может арендовать Нуралы Алипа на остаток сезона 2022/2023. Футболиста может заинтересовать такой вариант, ведь в оренбургской команде он сможет регулярно получать игровую практику.

Нуралы Алипу 22 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают защитника в 1,5 миллиона евро.