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​Баженов прокомментировал возвращение в «Спартак»

13 Октября 2022 • 16:18 Комментировать (1)

Никита Баженов, игравший за «Спартак» в 2004-2010 годах, получил в московском клубе работу – он будет следить за футболистами в арендах. К обязанностям Баженов приступит уже в понедельник. Между тем, бывший футболист прокомментировал своё назначение.

«Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере», - сказал Баженов, выражая «Спартаку» благодарность за доверие.

«Такая должность - первая в своем роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде», - слова Баженова приводятся на клубном сайте «Спартака».

Баженов отметил, что он принял предложение «Спартака» с удовольствием.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов
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Комментарии (1)
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Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 16:28
Баженов получил работу? Это хорошо для хрюнделей.
Меня заинтересовал список ТОП-игроков на странице внизу. В каком году его составляли? Кто знает?
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