Весной этого года в «Ахмате» произошёл небольшой конфликт между тогдашним главным тренером команды Андреем Талалаевым и защитником Андреем Семёновым. Рулевой грозненцев даже лишил футболиста капитанской повязки.

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал скриншот мартовской переписки из чата «Ахмата». Семёнов призывал Талалаева пересмотреть гол, прежде чем «обозначать крайних» в интервью. Также игрок предложил оплатить штраф прямо на карту тренера. В ответ Талалаев возмутился тем, что всё это Семёнов написал в чате. Тренер увеличил сумму штрафа для защитника и лишил его повязки.

В четверг Андрей Талалаев возглавил «Торпедо».