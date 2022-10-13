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​Как Талалаев лишил Семёнова капитанской повязки в «Ахмате»: опубликован скриншот с перепиской фото

13 Октября 2022 • 15:50 Комментировать

Весной этого года в «Ахмате» произошёл небольшой конфликт между тогдашним главным тренером команды Андреем Талалаевым и защитником Андреем Семёновым. Рулевой грозненцев даже лишил футболиста капитанской повязки.

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал скриншот мартовской переписки из чата «Ахмата». Семёнов призывал Талалаева пересмотреть гол, прежде чем «обозначать крайних» в интервью. Также игрок предложил оплатить штраф прямо на карту тренера. В ответ Талалаев возмутился тем, что всё это Семёнов написал в чате. Тренер увеличил сумму штрафа для защитника и лишил его повязки.

 

В четверг Андрей Талалаев возглавил «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Андрей Семёнов Ахмат
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