​РФС выплатил трём судьям 280 тысяч рублей на лечение и психолога

В 2022 году Российский футбольный союз запустил программу финансовой поддержки судей. В рамках этой программы судьям могут компенсировать расходы на медицинские услуги (до 100 тысяч рублей) и на услуги психолога (до 10 тысяч рублей). Программа распространяется на арбитров, которые работают в Премьер-лиге и женской Суперлиге.

На официальном сайте РФС сообщается о том, что из фонда поддержки по трём обращениям было выплачено 280 тысяч рублей.

Стоит сказать, что ранее судьи из своего кармана платили за лечение.

Матчи ближайшего тура Премьер-лиги пройдут 15 и 16 октября. Лидером чемпионата является «Зенит».