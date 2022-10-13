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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Талалаев рассказал, как Джикия уладил конфликт Промеса с игроками «Ахмата»

13 Октября 2022 • 15:23 Комментировать

В начале сезона по ходу матча чемпионата между «Спартаком» и «Ахматом» Куинси Промес позволил себе оскорбления в адрес соперников. Игроки грозненского клуба после игры хотели пообщаться с голландским форвардом «красно-белых». Конфликт уладил капитан москвичей Георгий Джикия, о чём рассказал бывший рулевой «Ахмата» Андрей Талалаев.

«Он привёл Промеса, но не стал заводить его в автобус, а зашёл и извинился за него сам», - сказал Талалаев, отмечая лидерские качества Джикии. Слова тренер приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в четверг Андрей Талалаев стал главным тренером «Торпедо». «Ахмат» этот тренер оставил месяц назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Талалаев Георгий Джикия Куинси Промес Ахмат
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