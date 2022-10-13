Семак высказался об игре Кассьерры за «Зенит»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нападающем команды Матео Кассьерре, не забившем еще ни одного гола в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Играть в «Зените» не так просто, а особенно с тем давлением, которое на него оказывается с каждой игрой, в которой он не забивает. Ничего страшного, нужно работать, терпеть», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

25-летний колумбийский нападающий перешел в «Зенит» из «Сочи» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне чемпионата России Кассьерра принял участие в 12 поединках, в которых отметился тремя результативными передачами.