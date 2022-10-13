Семак рассказал, купит ли «Зенит» нового нападающего

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о комплектовании атакующей линии команды.

«У нас есть два нападающих, других кандидатов не рассматриваем. Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы они забивали больше», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

После 12 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 30 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Следующий матч «Зенит» проведет против «Пари НН». Встреча состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе в Нижнем Новгороде.