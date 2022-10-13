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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин рассказал, почему Галактионов не подходит «Локомотиву»

13 Октября 2022 • 10:45 Комментировать

Бывший вратарь национальной сборной России Руслан Нигматуллин высказался против возможного назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера столичного «Локомотива».

«Не считаю кандидатуру Галактионова адекватной. Он никогда не работал в топ-клубах, не испытывал давления. Клубу нужен антикризисный менеджер, я бы голосовал за Сёмина», - передает слова Нигматуллина издание «Известия».

Напомним, что на прошлой неделе с поста главного тренера «железнодорожников» был уволен немец Йозеф Циннбауэр. Под его руководством московский клуб неудачно выступал в нынешнем сезоне РПЛ. После 12 туров «Локомотив» набрал всего девять баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Михаил Галактионов
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