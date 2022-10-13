Нигматуллин рассказал, почему Галактионов не подходит «Локомотиву»

Бывший вратарь национальной сборной России Руслан Нигматуллин высказался против возможного назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера столичного «Локомотива».

«Не считаю кандидатуру Галактионова адекватной. Он никогда не работал в топ-клубах, не испытывал давления. Клубу нужен антикризисный менеджер, я бы голосовал за Сёмина», - передает слова Нигматуллина издание «Известия».

Напомним, что на прошлой неделе с поста главного тренера «железнодорожников» был уволен немец Йозеф Циннбауэр. Под его руководством московский клуб неудачно выступал в нынешнем сезоне РПЛ. После 12 туров «Локомотив» набрал всего девять баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.