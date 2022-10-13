Широков оценил игру Соболева за «Спартак»

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве.

«Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. Он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом - с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает», - передает слова Широкова издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний нападающий принял участие в 11 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

По итогам 12 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 25 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.