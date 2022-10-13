Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков оценил игру Соболева за «Спартак»

13 Октября 2022 • 07:31 Комментировать

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве.

«Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. Он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом - с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает», - передает слова Широкова издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний нападающий принял участие в 11 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

По итогам 12 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 25 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
07:31 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил игру Соболева за «Спартак»
07:26 · Россия. Премьер-лига
«Её опорником надо ставить»: Кучаев назвал любимую фигуристку
12 Октября
22:00 · Россия. Первая лига
Шарипов - о тренировочной базе «Томи»: «Там огромные комары»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Каррера считает, что Кварацхелия мог бы не заиграть в «Спартаке» из-за Промеса
21:48 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили заявил, что «Спартак» одержит победу в дерби с ЦСКА
21:36 · Россия. Премьер-лига
Колосков сравнил игру «Спартака» при Каррере и Абаскале
21:19 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Пари НН» Шарипов мог играть за «Спартак-2»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Широков: Тюкавин заслуживает большего
20:58 · Россия. Премьер-лига
Широков: В дерби с ЦСКА у Промеса будет шанс доказать свою состоятельность в топ-матчах
20:55 · Россия. Премьер-лига
Широков - о Промесе: «Не надо оценивать матчи по последним 15 минутам»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Баженов не считает потерю Умярова ключевой для «Спартака»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Касабиев высказался о возможном уходе Алипа из «Зенита» 2
20:20 · Россия. Премьер-лига
Никифоров не ждёт ничьей в дерби ЦСКА - «Спартак»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Сёмин не может быть президентом, он только тренер
19:36 · Россия. Премьер-лига
​Генич выбрал лучшего легионера в истории «Спартака»
Все новости
Рекомендуем