«Её опорником надо ставить»: Кучаев назвал любимую фигуристку

Хавбек столичного ЦСКА Константин Кучаев назвал свою любимую российскую фигуристку.

«Моя любимая фигуристка - Александра Трусова. Когда мы играли в футбол, она бежала везде - втыкается, куется. Ее опорником надо ставить», - передает слова футболиста издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник провел семь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После 12 проведенных туров «армейский» клуб набрал 24 балла и располагается на четвертой строчке в таблице Премьер-лиги. В следующем поединке подопечные Владимира Федотова на своем поле встретятся со «Спартаком».