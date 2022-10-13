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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Её опорником надо ставить»: Кучаев назвал любимую фигуристку

13 Октября 2022 • 07:26 Комментировать

Хавбек столичного ЦСКА Константин Кучаев назвал свою любимую российскую фигуристку.

«Моя любимая фигуристка - Александра Трусова. Когда мы играли в футбол, она бежала везде - втыкается, куется. Ее опорником надо ставить», - передает слова футболиста издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник провел семь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После 12 проведенных туров «армейский» клуб набрал 24 балла и располагается на четвертой строчке в таблице Премьер-лиги. В следующем поединке подопечные Владимира Федотова на своем поле встретятся со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев
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