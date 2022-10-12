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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Генич ставит Дзюбу выше Соболева

12 Октября 2022 • 17:56 Комментировать

Константин Генич, известный футбольный комментатор, сравнил двух форвардов – Артёма Дзюбу и Александра Соболева. Генич поставил выше экс-футболиста «Зенита», ныне выступающего за «Адана Демирспор».

«Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться», - высказался Генич, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Продолжая свою мысль, Генич отметил, что Соболеву сейчас везёт, но дистанцию сезона он проходит неровно и нестабильно. Дзюба же, по мнению Генича, в нынешнем чемпионате России смог бы наколотить 15 голов, даже если бы только выходил на замены.

Отметим, что Александр Соболев забивал в каждом из шести своих последних матчей за «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Константин Генич Александр Соболев Адана Демирспор
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