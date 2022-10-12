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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов высказался о шансах российских игроков уехать в Европу

12 Октября 2022 • 16:10 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о возможном переходе российских игроков в европейский клуб.

«Естественно, есть способные ребята. Но на те деньги, которые они получают в России, в Европу ни одного из них не возьмут», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Эксперт привел в пример Александра Кокорина, которого назвал одним из лучших игроков в России в прошлом, футболист уехал в Италию, но не выходил там даже на замену. У Алексея Миранчука тоже были проблемы с адаптацией, а Фёдор Смолов в Испании три раза появился на поле и приехал обратно, добавил Ледяхов.   

«Зенит» возглавляет Российскую премьер-лиги, набрав 30 очков после 12-ти туров. Его преследователями являются «Ростов» (25) и «Спартак» (25).

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Игорь Ледяхов Фёдор Смолов Алексей Миранчук
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