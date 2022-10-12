Директор «Оренбурга» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Вере

Дмитрий Андреев, занимающий должность спортивного директора «Оренбурга», дал комментарий по поводу информации об интересе «Зенита» к хавбеку команды Лукасу Вере.

«Никаких запросов и предложений не было. Про интерес «Зенита» слышу впервые. У него действующий контракт, его уход мы не рассматривали», - высказался Андреев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Андреев при этом отметил, что «Оренбург» готов отпустить игрока в более статусный клуб при его желании.

Ранее об интересе «Зенита» к Лукасу Вере стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

25-летний Лукас Вера оценивается специалистами портала transfermarkt в 2 миллиона евро.