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Директор «Оренбурга» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Вере

12 Октября 2022 • 14:16 Комментировать

Дмитрий Андреев, занимающий должность спортивного директора «Оренбурга», дал комментарий по поводу информации об интересе «Зенита» к хавбеку команды Лукасу Вере.

«Никаких запросов и предложений не было. Про интерес «Зенита» слышу впервые. У него действующий контракт, его уход мы не рассматривали», - высказался Андреев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Андреев при этом отметил, что «Оренбург» готов отпустить игрока в более статусный клуб при его желании.

Ранее об интересе «Зенита» к Лукасу Вере стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

25-летний Лукас Вера оценивается специалистами портала transfermarkt в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Дмитрий Андреев Лукас Вера
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