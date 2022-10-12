Павлюченко - о рекорде Промеса: «Теперь он может ехать играть в Англию»

Известный в прошлом российский нападающий Роман Павлюченко высказался о бомбардирском достижении вингера «Спартака» Куинси Промеса. Голландский игрок в пятый раз за время выступления в РПЛ достиг отметки в десять забитых мячей.

«Поздравляю Промеса, желаю ему дальнейших успехов. Так как он побил мой рекорд, теперь Куинси может спокойно ехать играть в Англию», - приводит слова Павлюченко издание «Спорт-экспресс».

В общей сложности голландский футболист принял участие в 16 поединках нынешнего сезона, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и шесть голевых передач.