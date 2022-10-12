Смолов или Соболев: Генич рассказал, кто лучше

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов обладает большим мастерством, нежели форвард «Спартака» Александр Соболев. Об этом заявил футбольный комментатор Константин Генич на ютуб-канале «Вышли!».
«Смолов по мастерству выше. Ему многое дано. Технически, в плане футбольного интеллекта. Он может разобраться в ситуации за счет просчитывания. Фёдор работает двумя ногами», - сказал комментатор.
В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов сыграл десять матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
На счету Соболева шесть голов и четыре ассиста в 11 встречах Премьер-лиги.
«Когда Промес ярко проявлял себя в «Спартаке». У него было очень хорошее окружение: свеженький Глушаков, складывающийся под передачи Луис Адриано, полезный Зе Луиш. Сейчас таких футболистов нет»
«Промес в очередной раз показал себя пустым местом»
«Удивительно, что снова взяли тренера без родословной, без каких-либо серьезных успехов. «Спартак» — команда с большими амбициями, которая хочет биться только за первые места. Понятно, что к этим победам может привести только высокопрофессиональный тренер с опытом побед на высоком уровне.»
ГАЗПРОМ продолжает содержать Говневича)))
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