Смолов или Соболев: Генич рассказал, кто лучше

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов обладает большим мастерством, нежели форвард «Спартака» Александр Соболев. Об этом заявил футбольный комментатор Константин Генич на ютуб-канале «Вышли!».

«Смолов по мастерству выше. Ему многое дано. Технически, в плане футбольного интеллекта. Он может разобраться в ситуации за счет просчитывания. Фёдор работает двумя ногами», - сказал комментатор.

В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов сыграл десять матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

На счету Соболева шесть голов и четыре ассиста в 11 встречах Премьер-лиги.