В «Зените» высказались о возможном обмене Алберто в «Коринтианс»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался насчет возможного обмена нападающего Юри Алберто на двух футболистов бразильского «Коринтианса».

«Возможен ли такой сценарий? Нет, это вброс», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Ранее в прессе появилась информация, что чемпион России готов обменять Алберто на защитника Роберта Ренана и хавбека Густаво Мантуана.

Юри связан контрактными обязательствами с «сине-бело-голубыми» до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

В этом сезоне он сыграл за «Коринтианс» 21 матч и забил девять голов.