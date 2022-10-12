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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» высказались о возможном обмене Алберто в «Коринтианс»

12 Октября 2022 • 10:50 Комментировать

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался насчет возможного обмена нападающего Юри Алберто на двух футболистов бразильского «Коринтианса».

«Возможен ли такой сценарий? Нет, это вброс», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Ранее в прессе появилась информация, что чемпион России готов обменять Алберто на защитника Роберта Ренана и хавбека Густаво Мантуана.

Юри связан контрактными обязательствами с «сине-бело-голубыми» до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

В этом сезоне он сыграл за «Коринтианс» 21 матч и забил девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Александр Медведев Юри Алберто
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