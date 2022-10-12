Овчинников назвал тренера, который спасёт «Локомотив»

Российский футбольный специалист Валерий Овчинников поделился мнением о ситуации в московском «Локомотиве». После поражения от «Сочи» (0:4) с поста главного тренера команды был уволен немец Йозеф Циннбауэр.

«Кто спасет «Локомотив»? Сёмин. Он работал с «Локо» и знает, что с ним делать, все входы и выходы. Для Сёмина нет преклонного возраста. Он боец», - приводит слова тренера издание «РБ Спорт».

«Железнодорожники» демонстрируют провальные результаты в нынешнем сезоне чемпионата России. После 12 туров столичный коллектив набрал всего девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Локомотив» на выезде встретится со столичным «Торпедо».