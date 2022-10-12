Канчельскис: «Просмотр матчей РПЛ - мазохизм»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне футбола в Российской премьер-лиге.

«Просмотр матчей РПЛ - мазохизм. Играют плоховато, скорости нет вообще. Особенно тяжело смотреть матчи РПЛ после ЛЧ - небо и земля по уровню игры», - приводятся слова эксперта на страницах Sport24.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России сыграно 12 туров. По их итогам первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит», набравший 30 баллов. Далее с 5-очковым отставанием следуют «Ростов» и московский «Спартак». На четвертом месте расположился ЦСКА, а топ-5 замыкает «Краснодар».