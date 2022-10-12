Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов: «В Испании делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали»

12 Октября 2022 • 09:35 Комментировать
Райо Вальекано
...
Хетафе
1 2.00 X 3.25 2 4.15
14.10 22:00

Бывший игрок «Спартака» и хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов рассказал о том, как в Испании изменилось отношение к русским людям.

Напомним, 21 сентября в нашей стране была объявлена частичная мобилизация.

«С Украины много народа приехало, а русских стало меньше. Наши банки под санкциями, упрощённый въезд из России в ЕС отменили. Делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Поимо «Спортинга», в Испании Ледяхов также защищал цвета «Эйбара». После завершения игровой карьеры в 2003 году экс-футболист занялся тренерской деятельностью. Специалист возглавлял такие команды, как «Ахмат», «Ротор» и «Балтика».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Спортинг Хихон Игорь Ледяхов Испания
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО ХЕТАФЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
10:04 · Россия. Премьер-лига
Овчинников назвал тренера, который спасёт «Локомотив»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Просмотр матчей РПЛ - мазохизм»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «В Испании делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали»
08:20 · Россия. Премьер-лига
Сенников назвал человека, на котором лежит ответственность за провал «Локомотива»
07:18 · Россия. Премьер-лига
Батуренко: «Сёмин свободно потянет «Локомотив» в 75 лет»
07:12 · Россия. Премьер-лига
Алдонин сравнил Промеса и Карраскаля перед дерби
07:06 · Россия. Премьер-лига
Назван тренер, который готовит «Локомотив» к дерби с «Торпедо»
06:55 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» назвал условия трансфера Алберто в «Коринтианс»
06:49 · Россия. Премьер-лига
Логашов назвал лучшего тренера для «Локомотива»
06:37 · Россия. Премьер-лига
Глебов назвал задачу «Ростова» на сезон
11 Октября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев - о матче ЦСКА - «Спартак»: «Это дерби, знаковое событие для обеих команд»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Чочиев - о Кокорине после тюрьмы: «Эмоции, как будто, пропали»
23:20 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов - об Эшуорте: «Вообще не вижу смысла в этом назначении»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о натурализации Малкома
20:27 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Не верится в искренность слов Малкома»
Все новости
Рекомендуем