Ледяхов: «В Испании делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали»

Бывший игрок «Спартака» и хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов рассказал о том, как в Испании изменилось отношение к русским людям.

Напомним, 21 сентября в нашей стране была объявлена частичная мобилизация.

«С Украины много народа приехало, а русских стало меньше. Наши банки под санкциями, упрощённый въезд из России в ЕС отменили. Делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Поимо «Спортинга», в Испании Ледяхов также защищал цвета «Эйбара». После завершения игровой карьеры в 2003 году экс-футболист занялся тренерской деятельностью. Специалист возглавлял такие команды, как «Ахмат», «Ротор» и «Балтика».