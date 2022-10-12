Сенников назвал человека, на котором лежит ответственность за провал «Локомотива»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался в сторону председателя совета директоров «железнодорожников» Александра Плутника. По его мнению, ответственность за провальные результаты команды лежит на руководителе.

«Результата не было, вся ответственность была на нем. Плутник доверился немецкой системе, все выглядело перспективно, но не получилось. Сейчас важно, кто будет главным тренером. Нужно вопрос решать», - передает слова Сенникова Metaratings.ru.

После разгромного поражения от «Сочи» с поста главного тренера «Локомотива» был уволен немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. По итогам 12 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали всего девять баллов и располагаются на 14-м месте в турнирной таблице.