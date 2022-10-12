Батуренко: «Сёмин свободно потянет «Локомотив» в 75 лет»

Тренер Юрий Батуренко, ранее работавший помощником Юрия Сёмина, высказался о возможном возвращении 75-летнего специалиста на пост главного тренера столичного «Локомотива».

«Потянет ли он в 75 лет в «Локомотиве»? Свободно. В нем энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта и правильных мыслей не занимать. Болельщики «Локо» за него», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что помимо Сёмина на пост рулевого «железнодорожников» претендуют Сергей Юран и Андрей Талалаев.

После 12 туров «Локомотив» с девятью баллами занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведет против столичного «Торпедо».