«Зенит» назвал условия трансфера Алберто в «Коринтианс»

Петербургский «Зенит» хочет получить от бразильского «Коринтианса» двух игроков за своего нападающего Юри Алберто, ныне выступающего за «чёрно-белых» на правах аренды. Об этом сообщил инсайдер Жорже Никола.

По данным журналиста, «сине-бело-голубые» рассчитывают получить взамен защитника Роберта Ренана, в также полузащитника Густаво Мантуана, ныне играющего за питерцев на правах аренды.

Алберто достаточно успешно выступает за бразильский коллектив в нынешнем сезоне. На счету 21-летнего нападающего девять забитых мячей и одна результативная передача в 21 поединке. Его контакт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.