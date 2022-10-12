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Логашов назвал лучшего тренера для «Локомотива»

12 Октября 2022 • 06:49 Комментировать

Экс-футболист «Ростова» и «Локомотива» Арсений Логашов высказался о том, кому стоит доверить пост главного тренера «железнодорожников». На прошлой неделе московский клуб отправил в отставку немца Йозефа Циннбауэра.

«Либо Сёмин, либо Черевченко. Не устарели ли идеи Сёмина? Он никогда не устареет, как и его идеи. Кандидатура Сёмина - лучшая. Мне кажется, только он поможет команде», - передает слова Логашова «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем матче «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Сочи» со счетом 0:4. После 12 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» с девятью набранными баллами занимают 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Арсений Логашов
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