Глебов назвал задачу «Ростова» на сезон

Хавбек «Ростова» Данил Глебов высказался о задаче своей команды на остаток нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Приятно, что находимся на втором месте, но пара неудачных игр может отбросить тебя вниз. Задача - побеждать в каждой игре», - приводит слова полузащитника сайт телеканала «Матч ТВ».

После 12 туров чемпионата России «Ростов» набрал 25 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. В следующем матче «жёлто-синие» встретятся с екатеринбургским «Уралом» на своем поле. Поединок пройдет в пятницу, 14 октября.