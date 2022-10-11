Чочиев - о Кокорине после тюрьмы: «Эмоции, как будто, пропали»

Полузащитник владикавказской «Алании» Алан Чочиев рассказал о том, как изменился нападающий лимасолского «Ариса» Александр Кокорин после тюрьмы.

«Он стал слишком спокойным. Эмоции, как будто, пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее», - цитирует футболиста Sport24.

По мнению Чочиева, за время нахождения в исправительном учреждении бывший игрок сборной России сумел переосмыслить много вещей. Кроме того, если бы не этот инцидент, Кокорин выступал бы за петербургский «Зенит» и по сей день.

На текущий момент «Арис» замыкает тройку лидеров чемпионата Кипра.