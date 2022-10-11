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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зениту» интересен аргентинец из «Оренбурга» эксклюзив

11 Октября 2022 • 18:47 Комментировать

«Зенит» уже сейчас изучает варианты по усилению своего состава. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», питерскому клубу интересен полузащитник Лукас Вера, который в настоящий момент выступает за «Оренбург» на правах аренды.

В чемпионате России сезона 2022/2023 Лукас Вера провёл за «Оренбург» 10 матчей. Голами 25-летний аргентинец не отмечался.

Лукас Вера оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 2 миллиона евро. До летнего переезда в Россию Вера выступал исключительно в родной Аргентине.

«Зенит», напомним, располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги после двенадцати сыгранных туров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Лукас Вера Трансферы футбола - зима 2023
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