«Зенит» уже сейчас изучает варианты по усилению своего состава. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», питерскому клубу интересен полузащитник Лукас Вера, который в настоящий момент выступает за «Оренбург» на правах аренды.

В чемпионате России сезона 2022/2023 Лукас Вера провёл за «Оренбург» 10 матчей. Голами 25-летний аргентинец не отмечался.

Лукас Вера оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 2 миллиона евро. До летнего переезда в Россию Вера выступал исключительно в родной Аргентине.

«Зенит», напомним, располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги после двенадцати сыгранных туров.