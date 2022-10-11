Главного тренера «Зенита» Сергея Семака не устраивает игра защитника Арсена Адамова. В зимнее трансферное окно 22-летний футболист может покинуть питерский клуб, о чём стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Цвета питерского «Зенита» Арсен Адамов защищает с января текущего года после трансфера из «Урала». Если брать сезон 2022/2023, то защитник появлялся на поле пять раз. В РПЛ Адамов отыграл суммарно всего лишь 74 минуты.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Адамова в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что «Зенит» на текущий момент лидирует в таблице Российской премьер-лиги.