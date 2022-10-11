​Уткин – о российском гражданстве для Малкома и Клаудиньо: «Реальный мотив только один – деловые интересы «Зенита»

Известный журналист Василий Уткин обратил внимание на слова форварда «Зенита» Малкома. Футболист заявил, что хочет получить российское гражданство из уважения к стране, где его приняли, а также ради того, чтобы не считаться легионером в РПЛ. Уткин отметил, что Малком ничего не сказал о сборной России.

«Как вы думаете, вот сейчас вдруг вызовут Малкома в сборную Бразилии - и он что ж, не поедет на чемпионат мира? Конечно, поедет. И до ЧМ ничего о желании играть за Россию он не скажет», - написал Уткин в «Телеграме».

Журналист отметил, что сборная России нескоро сможет проводить официальные матчи, поэтому Малком и Клаудиньо в любой момент могут перекочевать в сборную Бразилии.

«Реальный мотив только один. Деловые интересы «Зенита». Освобождение пары легионерских позиций на поле», - подчеркнул Уткин.