​В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном уходе Осинькина в «Локомотив»

В прессе появилась информация о том, что Игорь Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» и занять тренерское кресло в «Локомотиве». Комментарий на этот счёт дал Вадим Андреев, занимающий должность генерального директора самарского клуба.

«Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это всё слухи. У Осинькина контракт с «Крыльями Советов», - высказался Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» активно ищет тренера после отставки Йозефа Циннбауэра, связанной с плохими результатами. После двенадцати туров «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.