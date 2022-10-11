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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном уходе Осинькина в «Локомотив»

11 Октября 2022 • 15:48 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что Игорь Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» и занять тренерское кресло в «Локомотиве». Комментарий на этот счёт дал Вадим Андреев, занимающий должность генерального директора самарского клуба.

«Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это всё слухи. У Осинькина контракт с «Крыльями Советов», - высказался Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» активно ищет тренера после отставки Йозефа Циннбауэра, связанной с плохими результатами. После двенадцати туров «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Вадим Андреев
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