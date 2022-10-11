​Плутник покинет «Локомотив» - назван вероятный сменщик

Александр Плутник в ближайшее время оставит пост главы совета директоров «Локомотива». Как сообщает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!», сменить Плутника на этой должности может Юрий Нагорных.

Напомним, что на днях «Локомотив» отправил в отставку Томаса Цорна, который работал спортивным директором. Также своей должности лишился Йозеф Циннбауэр, тренировавший команду. Перестановки связаны с тем, что «Локомотив» в этом сезоне выступает ужасно. Команда на текущий момент занимает лишь 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 15 октября – против «Торпедо».