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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Плутник покинет «Локомотив» - назван вероятный сменщик

11 Октября 2022 • 14:15 Комментировать

Александр Плутник в ближайшее время оставит пост главы совета директоров «Локомотива». Как сообщает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!», сменить Плутника на этой должности может Юрий Нагорных.

Напомним, что на днях «Локомотив» отправил в отставку Томаса Цорна, который работал спортивным директором.  Также своей должности лишился Йозеф Циннбауэр, тренировавший команду. Перестановки связаны с тем, что «Локомотив» в этом сезоне выступает ужасно. Команда на текущий момент занимает лишь 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 15 октября – против «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных Александр Плутник
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