Орлов: «Немцы отбросили «Локомотив» на год назад!»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об увольнении из столичного «Локомотива» спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Слава богу, отмучился «Локомотив». Москвичи освободились от немецкого ига. Ужас! Никакого взаимопонимания с тренером. Что натворили немцы... Они отбросили «Локо» на год назад!» - цитирует Орлова «Спорт-экспресс».

Напомним, что в последнем матче «железнодорожники» потерпели разгромное поражение от «Сочи» со счетом 0:4. После этой неудачи столичный клуб опустился в зону стыковых матчей.

Сейчас в прессе ходят активные слухи о возможном возвращении Юрия Сёмина в «Локомотив».