Тарханов оценил вклад Абаскаля в успех «Спартака»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля у руля столичного «Спартака».

«Виден какой-то стиль, идея, значит, это тренерская работа. «Спартак» в том сезоне так не играл. А сейчас играет в такой футбол, который зрителям нравится. Да и многим нравится», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Под руководством Абаскаля «народная команда» набрала 25 баллов в 12 турах и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против ЦСКА на «ВЭБ Арене». Дерби пройдет в воскресенье, 16 октября.