Агент Кучаева: «Главная оценка его выступления - Константин выходит в старте ЦСКА»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался об игре своего клиента в поединке против «Динамо» (1:1) в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Главная оценка его выступления - Константин выходит в старте. Как сказал главный тренер, Константин заслужил это своей работой и игрой. Но он способен играть гораздо сильнее», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

В сезоне-2022/2023 чемпионата России 24-летний полузащитник принял участие в семи встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.