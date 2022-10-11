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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кучаева: «Главная оценка его выступления - Константин выходит в старте ЦСКА»

11 Октября 2022 • 12:19 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался об игре своего клиента в поединке против «Динамо» (1:1) в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Главная оценка его выступления - Константин выходит в старте. Как сказал главный тренер, Константин заслужил это своей работой и игрой. Но он способен играть гораздо сильнее», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

В сезоне-2022/2023 чемпионата России 24-летний полузащитник принял участие в семи встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев Александр Клюев
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