Баринов: «Локомотив» должен позвать Сёмина и выслушать его условия»

Известный артист и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера «железнодорожников».

«Они должны позвать Сёмина и выслушать его условия. Тогда из этого что-то выйдет. Он в хорошей форме, не выходил из футбола. Пока еще есть время, надо возвращать Сёмина», - передает слова Баринова «Спорт-экспресс».

Напомним, что на прошлой неделе с поста главного тренера московского коллектива был уволен немец Йозеф Циннбауэр. Это решение было принято из-за провальных результатов команды в текущем сезоне. После 12 туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице.