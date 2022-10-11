Хаджи: «Во что превратился Захарян сейчас - это же смотреть невозможно»

Экс-администратор столичного «Спартака» Александр Хаджи высказался о уровне игры полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

«Во что превратился Захарян сейчас - это же смотреть невозможно. Он вечно всем недоволен: и одноклубниками, и судьями. Лучше бы на себя посмотрел, как сейчас играет», - приводит слова Александра «Чемпионат».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 19-летний полузащитник провел 11 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

В минувшее трансферное окно Захаряна хотел купить лондонский «Челси», но сделка не состоялась из-за проблем с банковским переводом.