В «Динамо» назвали сроки восстановления Норманна

Норвежский хавбек «Динамо» Матиас Норманн выбыл из строя из-за повреждения плеча, полученного в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (1:1). Из-за травмы скандинав был заменен в перерыве.

На вопрос журналиста ТАСС в пресс-службе «Динамо» заявили, что у Норманна выявлен вывих плеча. Срок его восстановления составит порядка одного месяца.

Матиас перебрался в стан «бело-голубых» в сентябре. Он был арендован у «Ростова» с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Норманн провел четыре поединка, в которых не отметился голевыми действиями.